باريس تواصل النزيف.. الشغب يحكم والحكومة تدفع بـ 45 ألف جندي لفرض السيطرة

تواصل- فريق التحرير:

عاشت باريس ليلة رابعة دامية على إثر أعمال الشغب التي اندلعت تنديدًا بمقتل صبي جزائري يبلغ من العمر 17 عامًا.

45 ألف جندي

وأُضرمت النيران في بعض المباني والسيارات بالإضافة إلى نهب بعض المحال، فيما نشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، اليوم السبت.

وتسببت أعمال العنف التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات، بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

شغب في مدن عدة

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل نائل م. (17 عاما)، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير.

وارتفع عدد الموقوفين في مرسيليا إلى 80، وفي ليون إلى 37، فيما امتدت شرارة المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى مدينة غراس جنوب فرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية إن المحتجين نهبوا بنادق صيد من متجر أسلحة في مرسيليا.

نهب ودمار

وفي باريس، تعرضت متاجر كبرى لأبل ونايك للنهب. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في ضاحية نانتير. وأظهرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق السيارات في الشوارع واقتحام المحال الكبرى من قبل المحتجين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسّباً لليلة رابعة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.

عربات مصفحة

وفي إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب، سمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حد إعلان حالة الطوارئ.

كما شرعت الشرطة الفرنسية في إخلاء ساحة الكونكورد الشهيرة في وسط العاصمة باريس من المحتجين، الجمعة، بعد أن بدأت فيها مظاهرة دون تخطيط مسبق، وسط اضطرابات في أنحاء البلاد نجمت عن مقتل شاب برصاص الشرطة.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة الفرنسية الجمعة، بمقتل شاب إثر سقوطه من أعلى سطح خلال الاحتجاجات المندلعة منذ أيام في فرنسا.

لا ضرورة لفرض الطوارئ

هذا وأعلن مصدر في الإليزيه ، أنه لا توجد ضرورة حتى لفرض حالة الطوارئ التي كانت فُرضت عام 2005 خلال ما سُمّي حينها بـ”أزمة الضواحي”، وذلك إثر الاحتجاجات التي تعم البلاد تنديدا بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة الفرنسية.

وأضاف المصدر أنه ليس هناك قرار حتى الآن بتأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، والمقرّرة يوم الأحد.

لا أحد فوق القانون

وأكد أنه “لا يوجد شرطي فوق القانون، وأنه على كل شرطي أن يحترم القانون وينفذه.. والرئيس ماكرون يدعم الشرطة، والقضاء لا يحاكم الشرطة، بل يحاكم شرطياً، والشرطة تبقى لها شعبيتها”.

وتابع: “القضاء اعتبر أن مبادرة الشرطي إلى إطلاق النار على الشاب الذي قُتل لا تتلاءم مع ما ينص عليه القانون”. كما أوضح المصدر أن الرئيس ماكرون كلّف رئيسة الوزراء بالاتصال بعائلة الضحية.

وحسب وسائل إعلام فإن حصيلة أعمال الشغب حتى أمس كالتالي:

1900 سيارة أُحرقت.

500 مبنى عام أضرمت فيه النيران.

667 شخصًا تم اعتقالهم.

40 ألف شرطي شاركوا في إخماد الشغب.

249 شرطي أصيبوا في الاشتباكات.

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