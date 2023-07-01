التأمينات الاجتماعية: هذا هو تفسير رسالة “مدد الاشتراك غير مؤهلة للاستحقاق”

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن رسالة “مدد الاشتراك غير مؤهلة للاستحقاق” تعني إما أنه تم إكمال مدة صرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة.

جاء ذلك ردا من حساب العناية بالعملاء على سؤال أحد المواطنين حول فحوى الرسالة.

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وأكد الحساب، ردا على المواطن، أنه في حال كان لديك صرف تعويض ساند سابق، فإن الرسالة تعني اكتمال مدة الصرف، أو أن لديك مدة اشتراك ملغاة، وتستطيع التحقق من حالة اشتراكك من خلال حسابك بالتأمينات.

يشار إلى أن صرف مستحقات التعطل عن العمل تشترط: