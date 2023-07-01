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منها زرع دعامات.. إنقاذ حياة 12 مريضا يوم عرفة
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منها زرع دعامات.. إنقاذ حياة 12 مريضا يوم عرفة

منها زرع دعامات.. إنقاذ حياة 12 مريضا يوم عرفة

منها زرع دعامات.. إنقاذ حياة 12 مريضا يوم عرفة
٠١:١٢:٢٤ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنقاذ حياة 12 مريضاً، وذلك في يوم عرفة .

إنقاذ مرضى يوم عرفة:

وأوضحت صحة جازان أن الحالات تضمنت 6 حالات طارئة (إنقاذ حياة)، كانت بحاجة لتدخل أولي دون الحاجة لمذيبات الجلطات، و 4 حالات لم تستجب لمذيبات الجلطات.

وقرر الفريق الطبي سرعة التدخل لعمل قسطرة، إضافة لحالتين كانتا بحاجة طارئة لزراعة دعامات، تكللت جميعها بالنجاح – ولله الحمد -.

إنقاذ حاج جزائري:

كما تمكن فريق جراحي من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من العمر.

وكان الحاج قدم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهاب حادة وغارغارينا في المرارة.

وبينت وزارة الصحة أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى هو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى ومستمرة منذ ثلاثة أيام، مع ارتفاع بدرجة حرارته ومعاناته من الغثيان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن.

وأضافت الوزارة أنه تم على الفور استدعاء فريق الجراحة وإحالة المريض إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار.

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الكلمات الدلالية:
إنقاذ حياة القسطرة القلبية جازان مستشفى الأمير محمد بن ناصر يوم عرفة

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