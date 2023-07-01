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13 وجبة شعبية بحائل في أيام الأضحى.. ماذا عن ” التبعان” و”الخليع”؟
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13 وجبة شعبية بحائل في أيام الأضحى.. ماذا عن ” التبعان” و”الخليع”؟

13 وجبة شعبية بحائل في أيام الأضحى.. ماذا عن ” التبعان” و”الخليع”؟

13 وجبة شعبية بحائل في أيام الأضحى.. ماذا عن ” التبعان” و”الخليع”؟
١٢:٢٠:١٣ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تتميز منطقة حائل بالعديد من العادات والتقاليد الموروثة، خلال أيام عيد الأضحى، حيث تستعد ربات البيوت للطهي وإعداد مائدة العيد التي تتكون من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها حائل.

وجبة التبعان والخليع بحائل:

وتعتبر وجبة ” التبعان ” من أشهر الوجبات التي تتكون من أجزاء الذبائح، مثل الكوارع والكرش -معدة الذبيحة-، بالإضافة إلى قلوبها وأكبادها وكلاها.

وكذلك وجبة ” الخليع ” وهي عبارة عن شحم ومصران يتم طبخها وإضافة الملح إليها وتصفية الودك منها، حيث تؤكل مع ملح أو توضع مع الأكل لإضافة طعم.

تقديم الوجبة:

ويتم تقديم وجبة “التبعان” بعد انتهاء جدول ترتيب الأضاحي لدى العوائل.

وعادة ما تبدأ من اليوم الثالث، حيث يجمع ما تبقى من الرؤوس والكوارع والكرش، وحمسه أو طبخه بحسب كل عائلة، ومن ثم تقديمه كإحدى الوجبات الثلاث في اليوم إلا أن الإفطار يعد من أكثر الأوقات المناسبة لتقديمها.

وجرت العادة أن كل بيت من بيوت العائلة يحتفظ بأجزاء أضحيته التي لم تقدم خلال العيد، لطبخها وتقديمها في منزل أكبر العائلة سنًا.

واختلفت طريقة تقديمها وفق طرق متنوعة إلا أن الطريقة القديمة هي التي يحافظ عليها الحائليّون، حيث يحرصون على تعليمها لأبنائهم وتوريثهم هذه العادات الممتعة.

ويقدم مع وجبة ” التبعان” الأكلات الحائلية الشعبية (كالجريش، الهريس، المطازيز، المرقوق، الكبيبا، الحنيني، السمن البري”.

كما يقدم أيضا “الثريد، الرغفان المقشوش، والعصيدة والقشدة” -التي يتم تكشينها بنكهة البهارات الحائلية-، ويقدم إلى جانبها الفاكهة والخضروات.

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أكلات شعبية أيام الأضحى التبعان الخليع حائل عيد الأضحى وجبات شعبية

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