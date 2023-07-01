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عاجل.. قتل وجها عربيا.. أول تصريح لوالدة الصبي “نائل” قتيل الشرطة الفرنسية
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عاجل.. قتل وجها عربيا.. أول تصريح لوالدة الصبي “نائل” قتيل الشرطة الفرنسية

عاجل.. قتل وجها عربيا.. أول تصريح لوالدة الصبي “نائل” قتيل الشرطة الفرنسية

عاجل.. قتل وجها عربيا.. أول تصريح لوالدة الصبي “نائل” قتيل الشرطة الفرنسية
١٢:٠١:٣٩ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعربت ، الذي أثار قتله برصاص شرطي أعمال شغب في فرنسا، عن اعتقادها أن

قالت والدة الفتى نائل الذي قتل على يد شرطي فرنسي إن الحادثة لها دوافع عنصرية.

والدة الصبي نائل:

وفي أول مقابلة  لقناة “فرانس 5″، أكدت بقولها : “أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصاً واحداً: الشخص الذي قتل ابني”.

وتابعت:”لديّ أصدقاء شرطيون. إنهم يدعمونني تماماً.. وهم لا يؤيدون ما حدث”.

كما  اعتبرت الأم أن الشرطي البالغ 38 عاماً، والذي وُجهت له تهمة القتل العمد، كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها.

وواصلت في حديثها :” لم يكن مضطراً لقتل ابني. رصاصة؟ من هذه المسافة من صدره؟ لا، لا”.

وأوضحت والدة نائل أن الشرطي رأى وجهاً عربياً، طفلاً صغيراً، وأراد أن يقتله.

دفن جثمان الصبي نائل:

ومن المقرر أن تجرى اليوم السبت، مراسم دفن جثمان الصبي الذي يبلغ عمره 17 عامًا.

وقتل الصبي أثناء عملية تفتيش مروري من جانب الشرطة في فرنسا.

ووقع حادث إطلاق النار الدامي في ضاحية نانتري بباريس الثلاثاء الماضي، وتسبب في غضب بفرنسا مع توجيه اتهامات للشرطة بالعنف المفرط.

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