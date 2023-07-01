اعتاد صيام أيام البيض.. هل يصح صيامه للثالث عشر من ذي الحجة؟

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أوضح الشيخ سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام أن من اعتاد صيام أيَّام البيض فإنَّه لا يصوم الثَّالث عشر من ذي الحجَّة.

صيام أيام البيض في ذي الحجة:

وبين أن ذلك لكونه من أيَّام التَّشريق التي يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي.

وأشار الشيخ الخثلان إلى أنه يعوِّض عن صيام الثَّالث عشر بصيام السَّادس عشر من شهر ذي الحجَّة.

حكم التهنئة بعشر ذي الحجة:

وفي وقت سابق أوضح أيضا الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم التهنئة بدخول العشر من ذي الحجة.

وقال الشيخ الخثلان: “إنه لا بأس بالتَّهنئة بدخول عشر ذي الحجِّة؛ لأن المسلم يُهنَّأ بما يَسُرُّه، ولا شك أن بلوغ عشر ذي الحجَّة نعمةٌ يُسَرُّ بها المسلم”.

وأضاف الشيخ الخثلان أن التهنئة بدخول العشر من ذي الحجة، مثل التَّهنئة برمضان والعيدين، والتَّهنئة من باب العادات، والأصل في العادات الحلُّ والإباحة.

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