عاجل.. الربيعة: لن يكون هناك مواقع بالمشاعر محددة للدول العام القادم (تفاصيل)

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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أنه لن يكون هناك مواقع محددة للدول في العام المقبل لحج 1445هـ.

وأوضح الربيعة أن المواقع تحدد على من ينتهي أولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعدا وجاهزا للعام القادم.

مواقع محددة بالمشاعر المقدسة:

وفي التفاصيل أضاف الربيعة أنه اعتباراً من أمس الجمعة، سيتم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم والمتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم.

وبين خلال الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة بمقرها بمكة المكرمة تحت عنوان “ختامه مسك”، أن كل دولة ستبدأ من الآن الاستعداد لحج العام القادم لنضمن تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وتابع الربيعة: هناك تواريخ مهمة جداً ضمن المخطط الزمني كما هو موضح على الشاشة.

ونوه أنه سيتم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية وهذه تعمل لأول مرة في تاريخ الوزارة وتاريخ تنظيمات الحج حتى يكون على استعدادات مبكرة جداً.

الاجتماعات التحضيرية لحج 1445 هـ:

وأشار إلى أنه في 1 ربيع 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023 يتم البدء للاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة.

كما سيتم التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.

وبعد ذلك يتم الانتهاء من تلك الاجتماعات التحضيرية وإتاحة باقات الخدمة في تاريخ 20 ربيع الثاني 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023.

أيضا سيتم إطلاق معرض خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين والذي سيكون منصة متكاملة ومعرضاً متكاملاً لجميع الخدمات المتاحة، والتي ستقدم لحجاج بيت الله وتساعد الجميع على الاطلاع على الخدمات المتاحة.

فيما سيتم في تاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر والدولة التي ستنهي تعاقداتها مبكراً ستكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر.

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