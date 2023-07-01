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رسالة مؤثرة من إمام مسجد كفيف أدى فريضة الحج

رسالة مؤثرة من إمام مسجد كفيف أدى فريضة الحج

رسالة مؤثرة من إمام مسجد كفيف أدى فريضة الحج
١٠:٤٤:٥٣ ص، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لإمام مسجد كفيف من محافظة المجاردة، والذي أعرب عن سعادته بعد توفيق الله له بأداء فريضة الحج.

إمام مسجد كفيف يؤدي الحج:

وعرف الحاج بنفسه ” شاكر بلقاسم الشهري” إمام مسجد السودة من محافظة المجاردة.

وكشف أنه فوجيء بتصريح الحج عبر تطبيق أبشر، وأنها كانت من أسعد اللحظات لديه.

وتمنى الشهري من الله القبول له ولجميع الحجيج، قائلا: التعب منسي والحج له ذكرى خاصة”.

ونوه أنه مكفوف وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز ويسعى لإتمام رسالة الماجستير.

منظومة متكاملة من الخدمات:

وفي وقت سابق أكدت  رئاسة شؤون الحرمين ومنسوبيها على حرصهم  على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة منظومة متكاملة من الخدمات.

وتهدف المنظومة إلى خدمتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وهيأت الرئاسة نقاط خاصة مخصصة لتوزيع العربات بالساحات الخارجية، وكذلك عربات الطواف والسعي الكهربائية، والسلالم بالمسجد الحرام للتسهيل لهذه الفئة من قاصدي وزوار بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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الكلمات الدلالية:
أدا الحج إمام مسجد السودة المجاردة فريضة الحج كفيف

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