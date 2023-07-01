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عاجل.. لن تصدق نهايته.. متظاهر فرنسي قطع عمود كهرباء (فيديو)

عاجل.. لن تصدق نهايته.. متظاهر فرنسي قطع عمود كهرباء (فيديو)

عاجل.. لن تصدق نهايته.. متظاهر فرنسي قطع عمود كهرباء (فيديو)
١٠:١٤:٢٨ ص، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تنتشر الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر حجم الفوضى، التي ضربت فرنسا، عقب مقتل الصبي الفرنسي من أصول جزائرية على يد دورية شرطة.

وفاة متظاهر فرنسي:

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو لأحد المتظاهرين في فرنسا يقوم بأعمال تخريبية.

وأظهر الفيديو المتداول أحد المتظاهرين وهو يقوم بنشر عمود كهرباء في أحد الشوارع العامة.

وبحسب الفيديو وبعد انتهائه من ذلك سقط العمود فوق رأسه بشكل مروع.

وتعيش فرنسا تعيش أجواء غير مستقرة بعد مقتل الشاب الجزائري نائل.

وقالت السلطات الفرنسية، إن نحو 1900 سيارة أحرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد.

كما تم إضرام النار بنحو 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية.

دفن جثمان الصبي نائل:

ومن المقرر أن تجرى اليوم السبت، مراسم دفن جثمان الصبي الذي يبلغ عمره 17 عامًا.

وقتل الصبي أثناء عملية تفتيش مروري من جانب الشرطة في فرنسا.

ووقع حادث إطلاق النار الدامي في ضاحية نانتري بباريس الثلاثاء الماضي، وتسبب في غضب بفرنسا مع توجيه اتهامات للشرطة بالعنف المفرط.

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الكلمات الدلالية:
أعمال العنف باريس دفن جثمان فرنسا متظاهر فرنسي مقتل الصبي نائل

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