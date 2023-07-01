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70 ألف اليوم وغدا.. وصول طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين إلى المدينة

70 ألف اليوم وغدا.. وصول طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين إلى المدينة

70 ألف اليوم وغدا.. وصول طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين إلى المدينة
٠٩:٥٧:٥١ ص، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

عبر قطار الحرمين الشريفين وصلت طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

كما وصلت أيضا برا عبر طريق الهجرة السريع مساء أمس، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان.

طلائع ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة:

ويتوالى وصول أفواج ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة في الأيام القادمة.

و تشهد خلال اليومين القادمين كثافة في الوصول، حيث  يتوقع وصول أكثر 70 ألف حاج يومي السبت والأحد.

وكانت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، قد رفعت جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية.

وتعمل فرق ميدانية في عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية في توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر.

وتتمركز الفرق على مدار 24 ساعة حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة، لمواكبة كثافة حركة قدوم أفواج ضيوف الرحمن.

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الكلمات الدلالية:
المتعجلين المدينة المنورة ضيوف الرحمن قطار الحرمين وصول طلائع

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