بشكل فوري.. النائب العام يوجه بإنهاء القضايا الجنائية في نيابة الحج

تواصل- فريق التحرير:

لأجل خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وحرمة الجناية عليهم بجميع صورها ، وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج فوراً.

يأتي هذا تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

متابعة النائب العام لنيابة الحج:

وأكد خلال متابعته اليومية من خلال مركز القيادة والسيطرة النيابي بنيابة الحج والعمرة على كافة المقار العاملة بالحج والبالغة ٢٤ مقراً بالإضافة للفرق الميدانية.

واطمأن النائب على سير العمل النيابي، على السير بدقة بالغة وفق الخطة التي وضعتها النيابة العامة تجاه القضايا المتعلقة بالحج.

وتراعي الخطة إضفاء الحماية العدلية الناجزة والتصدي لكل ما من شأنه التأثير على حرمة شعائر الحج و التأثير على سكينة وأمن ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.

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