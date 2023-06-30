أضرارها أكثر.. أطعمة احذر حفظها في الثلاجة

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على الرغم من أن الثلاجة هي الخيار الأول لحفظ الطعام أيًا كان نوعه وخاصة في فصل الصيف، إلا أن هناك أطعمة يُنصح بتجنب حفظها في الثلاجة.

وحسب مواقع متخصصة فإن قائمة الأطعمة ضمت 19 نوعًا، هم:

1- الأفوكادو

الأفوكادو ينضج أفضل في درجة الحرارة الطبيعية، وبمجرد أن ينضج يجب استخدامه على الفور، ولذلك ينصح ببقاء الأفوكادو خارج الثلّاجة.

2- الموز

ينصح بحفظ الموز خارج الثلّاجة، ويمكن لف رأس الموز بالنايلون للحفاظ عليه أكثر وقت ممكن.

أما وضعه في الثلّاجة سيسرع من ظهور اللون البني عليه من الخارج، ومع هذا ستبقى ثمرة الموز جيدة من الداخل.

3- الريحان

حيث يؤدي حفظ الريحان في الثلّاجة إلى ظهور البقع السوداء عليه، كما يذبل سريعًا ولا يصلح للاستخدام عندما يتعرض لدرجات حرارة باردة.

الأفضل هو وضع الريحان خارج الثلّاجة مع إبقاء أطرافه في الماء العذب ليبقى طازجًا أطول فترة ممكنة.

4- الخبز

على الرغم من أن بقاء الخبز لفترة خارج الثلّاجة قد يسرع من فساده، لكن وضعه في الثلّاجة أيضًا سيجعله يصبح جافًا وغير صالح للتناول، والأفضل هو حفظه بالفريزر.

في حالة تناوله خلال أيام قليلة قادمة، فيمكن إبقائه خارج الثلّاجة في مكان جاف، لكن في حال الرغبة بالاحتفاظ به لفترة أطول فيفضل وضعه في الفريزر وليس الثلّاجة.

5- الباذنجان

يعد الباذنجان من الخضروات المحبة للحرارة المرتفعة، ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة العادية دون قلق.

6- العسل

العسل يندرج ضمن قائمة أطعمة أطعمة لا تحفظ في الثلاجة،إذ فقط يجب تخزين العسل في مكان بارد وجاف مع إحكام إغلاقه، أما عند وضعه في الثلاجة سوف يتحول العسل في وقت قياسي قصير إلى الصلب مما يصعب استخدامه.

يجدر الذكر أنه لإعادة تسييل العسل، يتم وضع البرطمان في وعاء يحتوي على ماء ساخن حتى يذوب.

7- الشمّام

لضمان الاحتفاظ على نكهته المميزة، والحفاظ على مضادات الأكسدة الموجودة فيه، ينصح بقاء الشمّام خارج الثلّاجة، وينطبق هذا على البطيخ وقرع العسل.

أما في حالة فتح هذه الأطعمة أو تناول جزء فقط منها، يجب حفظها في الثلّاجة بعد لفّها بالنايلون لأن وجودها خارج المبرد سيؤدي إلى تلفها.

8- البصل، والكرّاث، والثوم

البصل، والكرّاث، والثوم تندرج جميعها ضمن قائمة أطعمة لا تحفظ في الثلاجة، حيث إن الرطوبة العالية تؤدي إلى إفساد هذه المواد الغذائية، وتساعد على إنباتها أو تعفنها، ولذلك يفضل حفظهم في مكان بارد وجاف.

9- الفلفل بألوانه

سواء الفلفل الأخضرأو الأحمر أو الأصفر، فلا ينصح وضعهم في الثلّاجة، والأفضل تركها في مكان جاف وبارد وجيد التهوية، وينطبق هذا على الفلفل الحار أيضًا.

10- الفواكه الإستوائية

الفواكه الإستوائية تشمل الأناناس، والبابايا، والكيوي، والمانغو، وغيرها، حيث أنها تخزن بشكل أفضل في درجات الحرارة العادية.

11- البطاطا

إن درجات الحرارة المنخفضة سوف تؤثر على مذاق البطاطس، كما أن الرطوبة تؤدي إلى إنباتها، وبالتالي يصعب استخدامها في ما بعد.

ينصح بتخزين البطاطا في مكان مظلم وبعيدًا عن أي رطوبة.

12- البطاطا الحلوة

إذا وضعت البطاطا الحلوة في الثلّاجة، فتظهر عليها بقع تغير لونها، ولأنها تحتاج إلى رطوبة عالية، فينصح وضعها داخل كيس بلاستيكي أو حاوية خاصة لحفظ المنتجات الغذائية.

13- الطماطم

أطعمة لا تحفظ في الثلاجة أحدها الطماطم إذ يتسبب تبريد الطماطم في سرعة تلفها، كما أن وضعها في الثلّاجة يؤدي إلى تغير نكهتها ورائحتها.

لذلك يفضل أن تبقى خارج الثلّاجة مع عدم وضع ثمرات الطماطم فوق بعضها لأنه إذا فسدت واحدة سوف تفسد ما حولها.

كما يجب وضعها في مكان جيد التهوية.

14- التفاح والكمثرى

يمكن للتفاح والكمثرى الاحتفاظ بجودتهما لمدة حوالي أسبوعين خارج الثلّاجة، لكن في حالة وجود كميات كبيرة أو بقاءهما لفترات أطول فيمكن وضعهما في الثلّاجة.

15- الفاصوليا

تتأثر الفاصوليا عمومًا والفاصوليا الخضراء تحديدًا بدرجات الحرارة المنخفضة، فتصبح غير طازجة، لكن إذا كان الطقس حار بشدة في المنزل، فيمكن وضعها في المكان الأقل برودة بالثلّاجة.

16- البامية

أطعمة لا تحفظ في الثلاجة أحدها البامية، حيث تعد البامية من الخضروات المحبة للحرارة المرتفعة، وإذا تم وضعها في درجة حرارة منخفضة فسوف تظهر عليها بقع بنية اللون.

ينصح بتخزين البامية في مكان بارد، وإذا كان المنزل شديد الحرارة فسوف يستلزم وضعها في الثلّاجة.

17- البيض

في درجات الحرارة المرتفعة، ينصح بوضع البيض في الثلّاجة، لكن خلال الطقس البارد، سيكون من المحبذ بقائه خارج الثلّاجة.

إن إبقاء البيض الطازج في درجة حرارة الغرفة العادية لعدة أيام قبل الطهي، سيجعل مذاقه أفضل ويكون أسهل في التقشير.

في حالة كان البيض متسخ من الخارج ببعض الصفار أو البياض نتيجة تكسر أحدهم، أو وجود تشققات فيهم، فلا بد من وضعه في الثلّاجة حتى لا يفسد.

18- زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى

زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت الكتّان وغيرهماهم ضمن قائمة أطعمة لا تحفظ في الثلاجة؛ لأن البرودة ستؤثر على مذاق الزيت، حيث قد يتحول لحالة صلبة قليلًا في الثلّاجة، ثم يعود للحالة السائلة مرّة أخرى عند خروجه، وهذا التغير يؤثر على نكهته.

الأفضل هو شراء كميات محدودة من الزيوت، بحيث لا يتم تخزينه لفترات طويلة.

19- أطعمة لا تحفظ في الثلاجة آخرى

يوجد المزيد من الأطعمة التي لا تُحفظ في الثلاجة، ومنها:

البرتقال والفواكه الحمضية، والتي تشمل الغريب فروت، والليمون، والليمون الحامض.

الخوخ.

النكتارين.

المشمش.

الصويا صوص.

الخل والمواد عالية الحمضية، مثل: الخردل، والكاتشب، والصوص الحار.

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