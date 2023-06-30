دون أي برامج.. حيلة ذكية لتحرير مساحة كبيرة في هواتف آيفون

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مع إرسال المزيد من الصور ومقاطع الفيديو والنصوص عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ios بمختلف أنواعها، أصبح من السهل جداً نفاد مساحة التخزين على جهاز آيفون.

وينصح الخبراء بحيلة رائعة لتحرير مساحة كبيرة على جهازك من خلال تغيير إعدادت الرسائل لتوفير مساحة أكبر .

خطوات توفير مساحة على هواتف آيفون

وبشكل افتراضي، يخزن جهاز آيفون كل رسالة ترسلها وتستقبلها إلى الأبد. في حين أن هذا مفيد إذا كنت ترغب في العودة وقراءة المحادثات منذ سنوات، يمكن أن تتراكم هذه الرسائل أيضاً بمرور الوقت وتؤدي إلى امتلاء مساحة التخزين لديك.

وفيما يلي طريقة تحرير مساحة تخزين على جهازك، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية:

– قم بإلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك وافتح تطبيق “الإعدادات”، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى حيث تظهر عبارة “الرسائل”.

– إضغط على الأيقونة، ثم توجه إلى “سجل الرسائل”.

– هنا سترى خياراً يقول “الاحتفاظ بالرسائل”. إضغط عليه، وسيكون لديك خيار الاحتفاظ بالرسائل لمدة عام أو 30 يوماً أو إلى الأبد.

– اختر ما يناسبك. الآن، ستتلقى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل القديمة. إضغط على “حذف” وستستعيد بعض المساحة الخالية.

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