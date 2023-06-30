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توقعات بتقلبات جوية على المدينة المنورة لمدة 12 ساعة

توقعات بتقلبات جوية على المدينة المنورة لمدة 12 ساعة

توقعات بتقلبات جوية على المدينة المنورة لمدة 12 ساعة
٠١:٠٩:٥٥ ص، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة.

رياح نشطة:

وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

أمطار على الباحة:

في سياق متصل، شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.

وشملت الحالة مدينة الباحة وبعض محافظاتها والمراكز التابعة لها وعددا من منتزهاتها، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب وارتوت الأرض، جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع فيديو وثق تحول البرد إلى كتل ثلجية في السودة بمنطقة عسير.

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الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة تقلبات جوية توقعات الأرصاد حالة الطقس رياح نشطة

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