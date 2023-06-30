تعرف على مميزات وعيوب مثبت السرعة في سيارتك

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تحتوي العديد من السيارات الحديثة على أنواع متقدمة من نظام مثبت السرعة، فهناك على سبيل المثال النظام الأساسي الذي يعمل على تثبيت سرعة السيارة فقط بدون التباطؤ التلقائي عن وجود سيارة بطيئة أمامك.

وهناك أيضا النظام التكيفي والذي يعمل على التباطؤ التلقائي عند ملاحظة خطر أمام السيارة.

كذلك يوجد العديد من التقنيات المختلفة لطريقة عمل مثبت السرعة، ويؤكد الخبراء أن أنظمة تثبيت السرعة لها مميزات وعيوب نوضحها كما يلي:

مميزات نظام مثبت السرعة

استهلاك أفضل للوقود

يعمل نظام تثبيت السرعة على تحسين معدلات استهلاك الوقود، حيث يعمل على تثبيت سرعة السيارة لتتمكن السيارة من تحديد الخليط المناسب من الهواء والوقود للمحرك، خاصة عند القيادة لمسافات طويلة.

وتتسبب القيادة بدون نظام مثبت السرعة على تغير سرعة السيارة بشكل متكرر بسبب إختلاف قوة الضغط على دواسة الوقود مما يساهم في زيادة الاستهلاك.

المزيد من الراحة عند القيادة

وبدل الضغط على دواسة الوقود والمحاولات المتعددة لعدم تجاوز السرعة القانونية للطرقات العامة، يوفر نظام مثبت السرعة تجربة قيادة أكثر حرية وراحة خاصة عند القيادة لمسافات طويلة.

مخالفات مرورية أقل

يساعد نظام مثبت السرعة على تجنب المخالفات المرورية المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية للطرقات العامة والسريعة، حيث يعمل على أن لا تتجاوز السيارة الحد الأقصى للطريق.

عيوب ومخاطر نظام مثبت السرعة

خطورة المنعطفات الحادة

عند الوصول للمنعطفات الحادة يجب تهدئة سرعة السيارة للوصول لسرعة مناسبة لتجاوز المنعطف ثم العودة مجدداً للسرعة السابقة، ولكن مع نظام مثبت السرعة قد تستمر السيارة في القيادة بنفس السرعة في المنعطفات الحادة مما قد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.

تشتت الانتباه على الطرق

عند تشغيل مثبت السرعة تصبح قيادة السيارة أسهل بكثير، لذلك قد يبدأ السائق بالتشتت بأي أمر أخر مثل الهاتف أو التحدث مع الركاب الآخرين بالسيارة، مما قد يتسبب في فقدان التركيز عن مراقبة الطريق والسيارة، حيث يجب أن يحتفظ السائق بتركيزه على الطريق والسيارة حتى مع تشغيل مثبت السرعة لتفادي المخاطر المتعددة.

خطر على بعض السائقين

يعمل نظام مثبت السرعة على زيادة الراحة أثناء القيادة لمساعدة السائقين المُرهقين من القيادة اليومية لمسافات طويلة، ولكن قد يتسبب النظام في نتائج عكسية غير مرغوبة، حيث يعمل النظام على تقليل تركيز السائق مع السيارة مما قد يتسبب في نوم السائق أو الغفوة مما يزيد من خطر التعرض للحوادث المرورية.

خطر في ظروف الطقس المتقلبة

عند القيادة في ظروف الطقس المتقلبة يجب عدم استخدام مثبت السرعة، حيث تتسبب الأمطار والرياح القوية بفقدان السيطرة على السيارة وزيادة نسبة انزلاق السيارة.

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