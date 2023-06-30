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الكويت تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج رسمية
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الكويت تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج رسمية

الكويت تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج رسمية

الكويت تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج رسمية
١٢:١٧:١٥ ص، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء سفيرة السويد على خلفية واقعة حرق وإهانة نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في بلدها.

سفيرة السويد

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه بناء على تعليمات مباشرة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح استدعى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مساء اليوم الجمعة سفيرة مملكة السويد المقيمة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمحالة إلى دولة الكويت ليزلوت أندرسون.

وجاء ذلك على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي.

مذكرة احتجاج

وقالت الوزارة في بيان لها إن نائب وزير الخارجية قام بتسليم السفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار دولة الكويت لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم إلى جانب الإعراب عن احتجاج الكويت على استمرار سماح السلطات السويدية بمنح تصاريح لحرق نسخ من القرأن الكريم.

علاوة على مطالبتها للحكومة السويدية بضرورة تحمل مسؤولية وقف منح هذه التصاريح والتحرك الفوري لمنع تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت استدعاء سفيرة السويد الكويت سفيرة السويد

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