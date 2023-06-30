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موجة حر تنهي حياة 100 شخص في هذه الدولة

موجة حر تنهي حياة 100 شخص في هذه الدولة

موجة حر تنهي حياة 100 شخص في هذه الدولة
١٢:١١:٠٩ ص، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات الصحية في المكسيك أن قرابة 104 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد منذ منتصف شهر يونيو الجاري وكان أغلبهم نتيجة تعرضهم لضربة شمس وآخرون بسبب الجفاف.

ارتفاع الحرارة في المكسيك

وفي التفاصيل، شهد شمالي المكسيك ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة. وبلغت درجة الحرارة في بلدة أكونشي بولاية سونورا يوم الاثنين الماضي 49 درجة مئوية.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن ولاية نويفو ليون، بشمالي البلاد، شهدت وحدها وفاة 64 شخصا بسب الارتفاع الشديد في درجات الحراراة منذ منتصف الشهر الجاري.

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وفي وقت سابق، كشفت هيئة الأرصاد الفرنسية أن المناطق الساحلية، المطلة على المحيط الأطلنطي، التي تجذب السياح، ترعضت لموجات حر شديدة.

حرائق في فرنسا

والتهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند، فيما قالت السلطات في إقليمي نوفيل-آكيتين وجيروند، في بيان، إنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من المنطقة المتضررة بحلول صباح السبت، فيما يحاول أكثر من ألف عنصر من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.

وفي بلدة تيست دو بوك في إقليم جيروند، أتت النيران على أكثر من 30 كيلومتر مربع منذ بداية الأزمة.

وفي بلدة لانديراس، التهمت النيران 65 كيلومتر مربع وتم إجلاء 2200 شخص، استمرت الحرائق في الانتشار خلال الليل، مدفوعة بهبوب الرياح من الجنوب الغربي، كما طالت الحرائق دولاً أخرى، مثل إسبانيا والبرتغال.

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الكلمات الدلالية:
الصيف المكسيك حر الصيف موجة الحر

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