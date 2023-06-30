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أكثر من 200 ألف تائه من الحجاج خلال موسم الحج تم إرشادهم بواسطة الكشافة
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أكثر من 200 ألف تائه من الحجاج خلال موسم الحج تم إرشادهم بواسطة الكشافة

أكثر من 200 ألف تائه من الحجاج خلال موسم الحج تم إرشادهم بواسطة الكشافة

أكثر من 200 ألف تائه من الحجاج خلال موسم الحج تم إرشادهم بواسطة الكشافة
١٢:٢٨:٠٠ ص، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم.

وذلك بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم (206582) حاجاً من مختلف الجنسيات.

تفاصيل إحصائية الحجاج التائهين

ذكرت الإحصائية إنه تم إيصال (12589) حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد (193993) حاجاً بالتوجيه والشرح عبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة (3732) طلعةً.

رئيس جمعية الكشافة

وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتشجيع الذي وجدوه من رئيس الجمعية يوسف بن عبد الله البنيان ، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 1500 كشافٍ وفتاة كشافة وجوال وقائد وقائدة عملوا في تسعة مراكز استعلام وخدمات بمشعر منى، وأربعة مراكز في مشعر عرفات، ومركز في حي العزيزية إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني، وكذلك الإرشاد عبر التطبيقات الذكية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودبة التائهين الحجاج الكشافة موسم الحج

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