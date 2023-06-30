مرسيدس تستدعي 140 ألف سيارة في أمريكا.. تعرف على السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، اليوم الجمعة، استدعاء أكثر من 140 ألف من سياراتها في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في مضخة الوقود.

استدعاء سيارات مرسيدس

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الإدارة الأمريكية الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، في واشنطن كشفت اليوم أن ما يصل إلى 143551 سيارة من إنتاج الفترة بين 2021 و2023 بها مشكلات في مضخة الوقود.

اقرأ أيضا:

فئات سيارات تم استدعائها

وتشمل السيارات المعنية طرز الفئة سي وإي وإس، فضلا عن طرز (إس يو في) الدفع الرباعي الرياضية متعددة الإستخدام «جي إل سي» و«جي إل إي» و«جي إل إس». كما تم إدراج الفئة جي من سيارات (إس يو في) على هذه القائمة.

وبينت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة أن موزعي السيارات سيبدلون مضخات الوقود دون مقابل، مشيرة إلى أن الخلل في المضخة قد يزيد من مخاطر وقوع حوادث.

اقرأ أيضا:

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/29536