الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مرسيدس تستدعي 140 ألف سيارة في أمريكا.. تعرف على السبب
عملية استغرقت 4 ساعات.. إنقاذ حياة حاج جزائري من انفجار المرارة بمكة
“باريس في خبر كان”.. أعمال الشغب تحرق الأخضر واليابس (فيديوهات)
مواقيت الصلاة ثالث أيام التشريق.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب بالمدينة المنورة
البرد يتحول إلى كتل ثلجية بالسودة وأمطار متفرقة على الباحة (فيديو)
توجيه من النيابة العامة بشأن الإفصاح عن الأموال والقيم الثمينة أثناء السفر

الرئيسية

 /

منوعات

 /

مرسيدس تستدعي 140 ألف سيارة في أمريكا.. تعرف على السبب

مرسيدس تستدعي 140 ألف سيارة في أمريكا.. تعرف على السبب

مرسيدس تستدعي 140 ألف سيارة في أمريكا.. تعرف على السبب
١١:١١:٠٨ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، اليوم الجمعة، استدعاء أكثر من 140 ألف من سياراتها في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في مضخة الوقود.

استدعاء سيارات مرسيدس

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الإدارة الأمريكية الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، في واشنطن كشفت اليوم أن ما يصل إلى 143551 سيارة من إنتاج الفترة بين 2021 و2023 بها مشكلات في مضخة الوقود.

اقرأ أيضا:

شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام سيارات في تنزانيا.. وردة فعل السائقين

فئات سيارات تم استدعائها

وتشمل السيارات المعنية طرز الفئة سي وإي وإس، فضلا عن طرز (إس يو في) الدفع الرباعي الرياضية متعددة الإستخدام «جي إل سي» و«جي إل إي» و«جي إل إس». كما تم إدراج الفئة جي من سيارات (إس يو في) على هذه القائمة.

وبينت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة أن موزعي السيارات سيبدلون مضخات الوقود دون مقابل، مشيرة إلى أن الخلل في المضخة قد يزيد من مخاطر وقوع حوادث.

اقرأ أيضا:

“الزكاة” تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك ميناء جدة

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/29536

الكلمات الدلالية:
استدعاء سيارات مرسيدس السيارات سيارات مرسيدس

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. سيارة تسلا تقتحم مركزًا للمؤتمرات في أمريكا

بالفيديو.. سيارة تسلا تقتحم مركزًا للمؤتمرات في أمريكا

٠١:٢٨ ص، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠٢٢
(صورة) كيف تختار أُضحية سليمة وخالية من العيوب؟

(صورة) كيف تختار أُضحية سليمة وخالية من العيوب؟

٠٢:١٤ م، السبت، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٤
كويكب ضخم يمر أمام الأرض غدا

كويكب ضخم يمر أمام الأرض غدا

٠٥:٤٣ م، السبت، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
أغلى منزل متنقل في العالم.. وأكثرها رفاهية (صور)

أغلى منزل متنقل في العالم.. وأكثرها رفاهية (صور)

٠٧:٢٤ م، الأحد، ١١ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *