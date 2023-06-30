“باريس في خبر كان”.. أعمال الشغب تحرق الأخضر واليابس (فيديوهات)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس على مدار ثلاثة أيام، جراء مقتل مهاجر جزائري على يد الشرطة.

وأظهرت الفيديوهات ما أسفرت عنه أعمال الشغب من حرق ونهب في عدة مناطق بباريس، واشتعال النيران في السيارات ومباني بالمئات.

الرئيس الفرنسي

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآباء على إبقاء أبنائهم المراهقين في المنزل لقمع أعمال الشغب المنتشرة في البلاد، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي العنف.

بعد اجتماع أزمة ثان مع وزراء حكومته قال ماكرون اليوم الجمعة إن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب “دورا مهما” في انتشار الاضطرابات الناجمة عن إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

الدعوة عبر الإنترنت

وطالب وسائل التواصل الاجتماعي مثل سناب تشات وتيك توك بإزالة أي محتوى حساس، مضيفا أن العنف يجري تنظيمه والدعوة له عبر الإنترنت. وقال عن الشباب مرتكبي أعمال الشغب “نشعر أحيانا أن بعضهم يعيش في شوارع ألعاب الفيديو التي أذهبت عقولهم”.

وحسب وسائل إعلام فإن حصيلة أعمال الشغب حتى أمس كالتالي:

1900 سيارة أُحرقت.

500 مبنى عام أضرمت فيه النيران.

667 شخصًا تم اعتقالهم.

40 ألف شرطي شاركوا في إخماد الشغب.

249 شرطي أصيبوا في الاشتباكات.

وتتواصل أعمال الشغب في مناطق عدة بفرنسا لليوم الثالث على التوالي تنديدًا بمقتل صبي جزائري على يد أحد رجال الشرطة.

مقتل “نائل”

وقتل رجل شرطة الصبي الجزائري “نائل” البالغ من العمر 17 عامًا أثناء قيادته وتجاوزه لنقطة تفتيش مرورية في ضاحية نانتير غربي باريس.

وقامت السلطات بنشر الآلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق مواجهات عنيفة بين الشرطة وآلاف المتظاهرين، كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت على بعض المتظاهرين بالهراوات واعتلقت العشرات منهم.

اشتعال النيران

فيما وثق فيديو اشتغال النيران في عدة شوارع بالعاصمة باريس، وتصاعدت ألسنة الدخان منها وسط حالة غضب عارمة في الشارع الفرنسي، خاصة بعد تداول فيديو للرئيس الفرنسي ماكرون وهو في حفل راقص ويؤدي وصلة رقص الليلة الماضية.

كما قررت السلطات الفرنسية تعليق حركة القطارات والحافلات في باريس يوميا من الساعة الـ9 مساء لأجل غير مسمى.

وكان نائل البالغ من العمر 17 عاما يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه شرطيان بعد تجاوزه نقطة تفتيش، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه، كما أظهر مقطع فيديو متداول.

فتح تحقيق

وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة، واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه “صادم جدا”.

وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للإعلام المحلي إنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، “لكن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة.” واتهمت الأسرة الشرطة بــ” الكذب” لأنها زعمت في البداية أن السيارة حاولت دهس أفراد الشرطة.