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البرد يتحول إلى كتل ثلجية بالسودة وأمطار متفرقة على الباحة (فيديو)
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البرد يتحول إلى كتل ثلجية بالسودة وأمطار متفرقة على الباحة (فيديو)

البرد يتحول إلى كتل ثلجية بالسودة وأمطار متفرقة على الباحة (فيديو)

البرد يتحول إلى كتل ثلجية بالسودة وأمطار متفرقة على الباحة (فيديو)
١٠:٣٨:٤٨ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثق تحول البرد إلى كتل ثلجية في السودة بمنطقة عسير.

في سياق متصل، شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.

وشملت الحالة مدينة الباحة وبعض محافظاتها والمراكز التابعة لها وعددا من منتزهاتها، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب وارتوت الأرض، جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى.

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37 درجة في مكة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 37 درجة.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
الباحة البرد السودة الطقس ثلوج عسير

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