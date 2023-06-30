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البيت الأبيض: فشل الهجوم الأوكراني المضاد سببه الطقس
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البيت الأبيض: فشل الهجوم الأوكراني المضاد سببه الطقس

البيت الأبيض: فشل الهجوم الأوكراني المضاد سببه الطقس

البيت الأبيض: فشل الهجوم الأوكراني المضاد سببه الطقس
١٠:٠٨:٠٥ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أرجع منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، إلى الطقس والأشهر الطويلة التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.

الطقس لم يكن ملائمًا

وقال كيربي أن “الطقس لم يكن ملائما، وكان لدى الروس الكثير من الوقت والشهور للاستعداد. لقد فعلوا ذلك واستعدوا، وحفروا فيه، وفي بعض الأماكن حفروا بعمق كبير”.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الجاري، على عدة محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

وزير دفاع أوكرانيا

وصرح وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، أن التوقعات حول نتائج الهجوم الأوكراني المضاد، كانت مفرطة في المبالغة.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

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الكلمات الدلالية:
البيت الابيض الهجوم المضاد اوكرانيا روسيا

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