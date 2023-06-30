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مغربي يحج عن الملك عبدالعزيز ويبكي: لحم أكتافي من خير المملكة
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مغربي يحج عن الملك عبدالعزيز ويبكي: لحم أكتافي من خير المملكة

مغربي يحج عن الملك عبدالعزيز ويبكي: لحم أكتافي من خير المملكة

مغربي يحج عن الملك عبدالعزيز ويبكي: لحم أكتافي من خير المملكة
١٠:٠٥:٢٧ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت قناة الإخبارية لقاء مع أحد الحجاج المغاربة، والذي أكد أنه يحج هذا العام بنية خالصة عن الملك عبد العزيز، عرفانًا منه بما قدمته له المملكة على مدار 20 عاماً.

بكاء الحاج

وخلال اللقاء بكى الحاج المغربي متأثرًا وقال: “لحم أكتافي من هذا البلد المبارك، وعائلتي نصفها مغربي والنصف الآخر سعودي، فقد رزقني الله بأولاد من امرأتين بالمملكة”.

وأضاف الحاج : “فكرت في هدية تليق بمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولم أجد غير هذه الهدية وأن تكون بنية خالصة لله، وهي الحج عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل”.

واختتم بالقول: “أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام وهذه الأحاسيس خالصة لوجهه الكريم، وأني والله لا أريد منها جزاء ولا شكورا، إلا أنها شيء ونذير من العرفان”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج الملك عبدالعزيز حاج مغربي موسم الحج

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