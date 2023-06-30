تواصل- واس:

أعلن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة.

دعم خادم الحرمين وولي العهد

وقال معاليه في بيان من مركز القيادة التحكم في منى” بفضلٍ من الله، ثم بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أي تفشّيات أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة”.

لجنة الحج العليا

وأشاد معاليه في تصريح له بالدور الذي قامت به لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في تذليل جميع التحديات الصحية.

كما قدم شكره لوزارة الداخلية على الإسهام الفاعل في تطبيق الخطط الصحية، كما ثمن المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، وإمارة منطقة مكة المكرمة الذي كان لها الأثر في تحقيق هذا النجاح.

ويأتي النجاح أيضا كنتيجة للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر لموسم الحج ضمن برنامج ضيوف الرحمن.

354 منشأة صحية

وأضاف: “وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين لجعل صحة الإنسان أولا، عملت المنظومة الصحية على الجاهزية بأكثر من (354) منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ساهم في تقديمها أكثر من (36 ألف) من الكوادر الصحية من كافة القطاعات الصحية، ساندهم فيها أكثر من (7600) متطوعاً.

400 ألف حاج

وأوضح الوزير الجلاجل أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر (400 ألف) حاج، كما تم إجراء أكثر من (50) عمليات قلب مفتوح، وأكثر من (800) قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد عن (1600) جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من (4000) حاج، والتعامل مع أكثر من (8000) إصابة متعلقة بأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وقد ساهمت الجهود التوعوية الاستباقية في الحد من زيادة عدد الحالات ولله الحمد، مقدماً الشكر لكافة الجهات التي تعاونت في توعية الحجيج، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل حالات ذات أثر وبائي مؤثر على الصحة العامة في المشاعر بين الحجاج.

وفي ختام البيان شكر معالي وزير الصحة جميع الجهات الحكومية المشاركة؛ على الدور التكاملي في تقديم الخدمات، التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، وعدم حدوث أي تفشيات للأوبئة المنتشرة عالمياً، من خلال التعاون والتكاتف بكافة الجهود والممكنات لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر كافة الممارسين الصحيين “أبطال الصحة” من جميع القطاعات الصحية، ورجال الأمن وكافة العاملين في موسم الحج، على تفانيهم وجهودهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين.

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