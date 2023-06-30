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مسيحي متطرف.. العراق تطالب السويد بتسليم مواطنها حارق المصحف الشريف

مسيحي متطرف.. العراق تطالب السويد بتسليم مواطنها حارق المصحف الشريف

مسيحي متطرف.. العراق تطالب السويد بتسليم مواطنها حارق المصحف الشريف
٠٩:١٥:٥٣ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

طالبت السلطات العراقية نظيرتها السويدية، بتسليم مواطنها المتطرف المسيحي الذي قام بحرق نسخة من المصحف الشريف.

المتطرف عراقي الجنسية

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قوله إن “العراق طالب للسلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن الكريم”.

وأضاف الصحف في بيان أن “الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية”.

وأوضح: “لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي”، بحسب ما نقلت عنه الوكالة العراقية.

رئيس البرلمان العراقي

ومن جانبه، استنكر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، “الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم التي تجري تحت عنوان حرية التعبير في السويد”.

وقال الحلبوسي في بيان: “نستنكر الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والتي تجري تحت عنوان (حرية التعبير)”، موضحا أن “هذه الإساءات المتكررة تنتهك حقوق ومعتقدات المسلمين، وتستدعي وجود موقف من المعتدلين ومحبي السلام في العالم، أن يقفوا بوجه هذا الخطر الذي يهدد السلم والتعايش بين المجتمعات، ويسهم في نشر خطاب الكراهية”، حسبما نقلت عنه وكالة (واع).

وأثارت حادثة إحراق وإهانة نسخة من القرآن الكريم في السويد، إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة.

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الكلمات الدلالية:
التطرف السويد العراق حارق القرآن مسيحي

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