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رقم تاريخي.. وزير الحج: أكثر من 10 ملايين معتمر قدموا مكة هذا العام

رقم تاريخي.. وزير الحج: أكثر من 10 ملايين معتمر قدموا مكة هذا العام

رقم تاريخي.. وزير الحج: أكثر من 10 ملايين معتمر قدموا مكة هذا العام
٠٩:٠٥:٠٩ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة أن هذا العام حققنا أعلى رقم تاريخي في أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة، تجاوزنا فيه الـ10 ملايين معتمر.

وزير الحج والعمرة:

وأضاف الربيعة أننا طبقنا هذا العام ولأول مرة المنافسة العادلة في خدمة حجاج الخارج.

وأوضح خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية أن مبادرة مكة استفاد منها حتى الآن سبع دول وخدمت أكثر من 400 ألف حاج.

ونوه أيضا أنه سيجري العمل على  إعادة تأهيل المواقع التاريخية الإسلامية والوجهات الإثرائية.

وأشار الربيعة إلى أنه سيتم خلال الأعوام المقبلة تدشين أكثر من 100 موقع تاريخي ومعرض متصل بالسيرة النبوية المطهرة.

الحجاج المتعجلون:

من جانبها نشرت وزارة الحج العمرة عدة إرشادات قبل مغادرة مكة وأثناء طواف الوداع ومنها:

1-التزام جدول التفويج المرسوم للمجموعة.

2- التريث وعدم مزاحمة الآخرين ومدافعتهم.

3- الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر الاستلام.

4- التزام إرشادات العاملين ورجال الأمن.

واليوم توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى 🙁 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ).

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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10 ملايين معتمر توفيق الربيعة رقم تاريخي مكة المكرمة وزير الحج

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