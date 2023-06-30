أهم 10.. ما فعله الأمير سلطان بن سلمان عند الجمرات وخادمة الكويت واشتعال باريس

تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

شاهد.. موقف إنساني للأمير سلطان بن سلمان عند رمي الجمرات مع طفلة مصرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق رد فعل إنساني للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أثناء رمي الجمرات.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في باريس للمواطنين

نشرت سفارة المملكة في باريس، تنبيهًا عاجلًا للمواطنين في فرنسا، بشأن ما تشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس من أعمال شغب.. المزيد هنا

توجيه مهم من الغذاء والدواء لحفظ وتخزين اللحوم

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح مهمة لحفظ وتخزين اللحوم للحفاظ على سلامتها كالتالي:.. المزيد هنا

ما حكم طواف الوداع.. وماذا يجب فعله قبل مغادرة مكة؟

طواف الوداع واجب قبل مغادرة مكة، حيث قال صلى الله عليه وسلم :” لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت”.. المزيد هنا

الكويت.. اكتشف الكفيل أمرها فألقت بطفلها من الطابق الثاني

كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل قيام عاملة فلبينية من التخلص من طفلها بعدما كشف أمرها كفيلها.. المزيد هنا

تنبيه من الجوازات بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن استحقاق دعم يوليو

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم المستحقة لدفعة شهر يوليو المقبل لم تصدر حتى الآن.. المزيد هنا

منشأة الجمرات والمنطقة المركزية في المسجد الحرام تسجلان 43 درجة مئوية

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن منشأة الجمرات والمنطقة المركزية.. المزيد هنا

حرق 1900 سيارة و500 مبنى.. حصيلة 24 ساعة من الشغب في فرنسا

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآباء على إبقاء أبنائهم المراهقين في المنزل لقمع أعمال الشغب المنتشرة في البلاد، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي العنف.. المزيد هنا

شؤون الحرمين: نجاح خطة استقبال حجاج بيت الله من المتعجلين لأداء طواف الوداع

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.. المزيد هنا