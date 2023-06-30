“الزكاة” تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك ميناء جدة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 12 من يوليو 2023م.
شروط دخول المزاد
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة شروط لدخول المزاد وهي كالتالي:
1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50.000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2 – يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام للسيارات برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
4- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
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توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة
في وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع والأجهزة المستوردة .
رسوم السلع المستوردة
وأجابت الهيئة بقولها “إنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتم أيضًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
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تعلن هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
للتفاصيل:
🔗| https://t.co/EJdYzoWZDa #زاتكا pic.twitter.com/9mQEgdJaDl
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) June 30, 2023