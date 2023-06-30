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“الزكاة” تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك ميناء جدة
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“الزكاة” تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك ميناء جدة

“الزكاة” تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك ميناء جدة

“الزكاة” تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك ميناء جدة
٠٩:٤٥:٠٥ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 12 من يوليو 2023م.

شروط دخول المزاد

وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة شروط لدخول المزاد وهي كالتالي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50.000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2 – يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام للسيارات برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

3- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة البيع بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعى بنسبة 15%.

4- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

في وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع والأجهزة المستوردة .

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، في “تويتر”، استفسر بشأن آلية الإجراءات والرسوم على السلع المستوردة.

رسوم السلع المستوردة

وأجابت الهيئة بقولها “إنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتم أيضًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

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