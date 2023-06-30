تحذير عاجل من التجارة للأمهات.. استدعاء لعبة استحمام لخطورتها على الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، الأمهات والآباء وأولياء الأمور من خطورة لعبة لعبة استحمام الأطفال (ZURU) “بيبي شارك” .

التجارة تستدعي لعبة استحمام

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه لسلامة الأطفال، تم استدعاء لعبة استحمام الأطفال (ZURU) “بيبي شارك Baby Shark”، بسبب أن الزعنفة العلوية مصنوعة من مادة بلاستيكية صلبة، ويمكن للطفل في حوض الاستحمام أن ينزلق أو يسقط عليها مما يعرّضه لخطر الإصابة.

ونصحت الوزارة بالتوقف عن استخدام لعب الاستحمام المشمولة، والتواصل مع منفذ البيع لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التجارة، تنبيهًا مهمًا للمستفيدين حول المتاجر الإلكترونية خلال أيام العيد.

ضرورة التسوّق من المتاجر الإلكترونية الموثوقة

وطالبت عبر حساب العنابية بالمستفيدين على “تويتر”، بالتسوّق من المتاجر الإلكترونية الموثوقة بـ “سجل تجاري أو وثيقة عمل حر”.

اقرأ أيضًا:

التجارة: توفير أكثر من 73 مليون سلعة غذائية للحجاج

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة المتاجر الإلكترونية خارج المملكة قبل الشراء “حيث إنها تخضع لأنظمة دولة مقر المتجر”.

وفرة تموينية عالية في المشاعر المقدسة

أكدت وزارة التجارة وجود وفرة في المواد الغذائية والتموينية تلبي احتياج ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

72 مليون سلعة غذائية في مشعر منى

وبينت أنه تم تصعيد أكثر من 72 مليونًا و446 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. التجارة” تعلن عن فرض غرامات على 10 وكالات سيارات وتكشف السبب

وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل إمداد تمويني تحمل أكثر من 39 مليونًا و867 ألف عبوة مرطبات من الألبان والعصائر.

كما تم تأمين أكثر من 14 مليونًا و283 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 710 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

الدفع بـ 700 شاحن نقل ترددي

وأشارت إلى أنه تم الدفع بـ 700 شاحنة نقل ترددي أسهمت في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. خطة “التجارة” لأعمال الرقابة خلال موسم الحج

كما تواصل الفرق الرقابية للوزارة أداء مهامها في زيارة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج.

إلى متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في مشعر منى للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.