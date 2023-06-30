عبر جميع المنافذ .. الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

تواصل- واس:

أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية).

مغادرة ضيوف الرحمن:

وأكد الجوازات أيضا على تسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وأشارت إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج.

وأوضحت أنه تم تقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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