شؤون الحرمين: نجاح خطة استقبال حجاج بيت الله من المتعجلين لأداء طواف الوداع

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين اتو لأداء طواف الوداع يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

أداء طواف الوداع

وأشار معاليه بأن نجاح الخطة جاء تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وهاهم اليوم الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإشرافية لكافة الامكانات البشرية والآلية التي خصصتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي الختام رفع معاليه شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلا العلي القدير أن يبارك في الجهود وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن، وإن يتقبل من الحجيج حجهم وان يتقبل منهم.

رمي الجمرات الثلاث

ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته ، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

أداء طواف الوداع:

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون }.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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