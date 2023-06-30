في ثاني أيام التشريق.. ضربات أمنية موجعة لمهربين في عدة مناطق

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واصلت الجهات الأمنية توجه الضربات تجاه المهربين ومروجي المخدرات، في ثان أيام التشريق، بعدة مناطق.

منطقة جازان

قبضت شرطة منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزته هواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قطاع العارضة

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية

وفي المنطقة الشرقية،قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السيرلانكية، لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الأمن البيئي

على الجانب الآخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة، (3) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لنظام العمل، لقطعهم من الأشجار من أراضي الغطاء النباتي.

عقوبة قطع الأشجار

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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