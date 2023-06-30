نهاية مروعة.. تلقي بنفسها في بحر البلطيق لتنقذ طفلها

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نقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الشرطة البولندية اليوم الجمعة أن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات سقطت من على متن عبارة ركاب في بحر البلطيق.

غرق طفلة في بحر البلطيق:

ونقلت محطة “تي في إن ” عن المتحدث باسم الشرطة أن والدة الطفل، قفزت في الماء بعد طفلتها، فلقيا حتفهما.

وأوضح أنه كان من المستحيل إنقاذ حياة الاثنين، وكلاهما مواطنان بولنديان.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد سقطت الطفلة في الماء أمس الخميس، وقررت الأم القفز وراء طفلها.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية أن الطفل سقط من ارتفاع حوالي 20 مترا

وقد تم نقل الأم والطفل بشكل منفصل بواسطة مروحية إلى مستشفى في كارلسكرونا.

وأوضح أحد المسعفين الذي كان على متن مروحية الإنقاذ التي سحبت المرأة من البحر، عبر اللاسلكي إنها لا تستجيب، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.

كما ساعدت سفن ومروحيات من وحدات الناتو التي كانت في المنطقة في عملية إنقاذ الأم وطفلها.

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