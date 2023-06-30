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بدء توزيع مليوني نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين
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بدء توزيع مليوني نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين

بدء توزيع مليوني نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين

بدء توزيع مليوني نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين
٠٥:١١:٠٤ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية.

توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين:

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ،كهدية للحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اعلى دعمهم لمستمر، وعنايتهم الفائقة بالإسلام والمسلمين، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن.

كما سأل الله أن يديم على المملكة رخائها واستقراراها وأمنها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم، مبينا أن الوزارة تبدأ عملية توزيع الهدية التي تبلغ (2.000.000) مليوني نسخة من القرآن الكريم استمراراً للعناية والاهتمام من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج المغادرين المصاحف الشريفة بدء توزيع خادم الحرمين مليوني نسخة

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