حوار عفوي بين حاج جزائري ومدير مستشفى منى (فيديو)

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، حديثا عفويا بين حاج جزائري ومدير مستشفى منى.

واطمأن الطبيب على صحة الحاج الجزائري وسأله عن أحواله وعن أحوال أهله في الجزائر، فيما رد الحاج الجزائري بقوله :”أنت طبيب إنسان”.

وقال الحاج الجزائري : ” أنا هنا لتأدية مناسك الحج لهذا العام، بمفردي والحمد لله على كل حال”.

رمي الجمرات الثلاث

ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته ، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

أداء طواف الوداع:

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون }.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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