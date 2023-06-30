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تنبيه من الجوازات بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر
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تنبيه من الجوازات بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر

تنبيه من الجوازات بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر

تنبيه من الجوازات بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر
٠٥:١٢:٠٣ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن طريقة تغيير صورة جواز السفر.

وأجابت الجوازات بقولها: “مرحبًا بك، عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم”.

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وفي وقت سابق، كشفت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة عن صدور 18 قرارًا إداريًا بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10/ 12/ 1444هـ.

5 عقوبات

وتضمنت القرارات ما يلي:

1 – عقوبة السجن.

2- الغرامة المالية.

3- التشهير.

4- ترحيل الناقلين من المقيمين.

5- منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

6- المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

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العقوبات الفورية 

وتعمل اللجان الإدارية الموسمية على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

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نجاح الخطط

في وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وأضاف أن خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة نجحت أيام عيد الأضحى المبارك.

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