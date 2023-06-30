“عمل إجرامي بغيض”.. وزراء الداخلية العرب يدين حرق نسخة من المصحف في السويد

تواصل- فريق التحرير:

دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، واستنكرت بشدة قيام أحد المتطرفين في العاصمة السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف، في ممارسة دنيئة تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم، وازدراءً لمقدساتهم واستخفافاً بكل القيم الدينية والإنسانية.

عمل إجرامي بغيض

وأكدت الأمانة العامة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم أن هذا العمل الإجرامي البغيض يهدف إلى إشعال نار الفتن بين أتباع الأديان وبث الكراهية بين الشعوب وتشجيع التطرف والعنف والإرهاب.

محاسبة مرتكبيها

وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتزام جميع دول العالم بالوقوف بحزم في مجابهة الممارسات المتطرفة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، والعمل من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة بما يدعم أمن الشعوب ووئامها.

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