“غرائب بايدن”.. الرئيس الأمريكي ينهي مقابلة تليفزيونية بطريقة عجيبة

تواصل- فريق التحرير:

ختم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقابلته الحصرية مع محطة “أم أس أن بي سي” MSNBC بشكل غريب على طريقته الخاصة، وقرر القيام من مقعده قبل قطع البث.

موقف محرج

وفي ختام المقابلة التي استمرت 20 دقيقا تقريبا، حيا بايدن المذيعة التليفزيونية ثم قام من مقعده مباشرة في مشهد وضع القناة في حرج.

وأنهت المذيعة نيكول والاس اللقاء بجملة ختامية بينما كان بايدن يتجول خلفها في استوديو التصوير.

“لا تذهبوا بعيدا”، هذا ما قالته مذيعة MSNBC للمشاهدين بينما كان بايدن يخرج ويمشي خلفها مباشرة.

انتقاد بايدن

وعادة ما ينتظر الضيف التليفزيوني حتى قطع البث، قبل أن يغادر مقعده، لكن بايدن غادر فور انتهاء الأسئلة بشكل مستعجل، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية.

من جانبه كتب الموظف السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية ستيف جيست في تغريدة :”ماذا يفعل جو بايدن؟ إنه بث تلفزيوني مباشر”.

وسخر الجمهوري سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن الجمهوري السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو: “رئاسة بايدن تتجسد في هذا المقطع”.

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