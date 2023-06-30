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فيديو طريف.. عجل يطيح بالجزار في عيد الأضحى (فيديو)
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فيديو طريف.. عجل يطيح بالجزار في عيد الأضحى (فيديو)

فيديو طريف.. عجل يطيح بالجزار في عيد الأضحى (فيديو)

فيديو طريف.. عجل يطيح بالجزار في عيد الأضحى (فيديو)
٠٤:٠١:٣٨ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لعجل يطيح بالجزار قبل دقائق من ذبحه في أحد الأحياء بمصر.

عجل يطيح بالجزار

وظهر الجزار في المقطع، يحاول الاقتراب من العجل وفجأة رفسه العجل بقدمه وأسقطه على  الأرض، إلا أن الجزار نجا بحياته، وتعرض لإصابات طفيفة وتمكن من الوقوف مجدداً.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو فيديو متداول لحظة إخراج عجل من بئر سقط فيها، بعد أن فر من صاحبه الذي كان يتجهز لذبحه بمناسبة عيد الأضحى.

إخراج عجل من داخل بئر

وأظهر المقطع، الذي تم توثيقه في منطقة قوزانلي بولاية أضنة التركية، لحظة إخراج العجل حيا من داخل البئر.

سقوط عجل من فوق مبنى

ووثق مقطع فيديو آخر، لحظة سقوط “عجل مكبل” من أعلى عمارة سكنية في مصر.

ويظهر الفيديو العجل وهو معلق فوق سطح العمارة قبل أن يسقط على الأرض دون أن يحرك ساكنا.

وأسرع عدد من الأشخاص نحو العجل في محاولة لمعرفة حالته، لكنه – فيما يبدو – كان قد نفق.

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الكلمات الدلالية:
الجزار عجل عجل يطيح بالجزار عيد الأضحى

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