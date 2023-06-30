تنبيه عاجل من سفارة المملكة في باريس للمواطنين

تواصل- فريق التحرير:

نشرت سفارة المملكة في باريس، تنبيهًا عاجلًا للمواطنين في فرنسا، بشأن ما تشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس من أعمال شغب.

سفارة المملكة في فرنسا:

ونشر حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين في فرنسا حالياً إلى ما تشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس و مناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق”.

وتابع :” وتحث السفارة على مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص ولأية مساعدة أو معلومات إضافية تأمل السفارة التواصل معها على الأرقام المخصصة لذلك”.

وتتواصل أعمال الشغب في مناطق عدة بفرنسا لليوم الثالث على التوالي تنديدًا بمقتل صبي جزائري على يد أحد رجال الشرطة.

مقتل “نائل”

وقتل رجل شرطة الصبي الجزائري “نائل” البالغ من العمر 17 عامًا أثناء قيادته وتجاوزه لنقطة تفتيش مرورية في ضاحية نانتير غربي باريس.

وقامت السلطات بنشر الآلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق مواجهات عنيفة بين الشرطة وآلاف المتظاهرين، كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت على بعض المتظاهرين بالهراوات واعتلقت العشرات منهم.

اشتعال النيران

فيما وثق فيديو اشتغال النيران في عدة شوارع بالعاصمة باريس، وتصاعدت ألسنة الدخان منها وسط حالة غضب عارمة في الشارع الفرنسي، خاصة بعد تداول فيديو للرئيس الفرنسي ماكرون وهو في حفل راقص ويؤدي وصلة رقص الليلة الماضية.

كما قررت السلطات الفرنسية تعليق حركة القطارات والحافلات في باريس يوميا من الساعة الـ9 مساء لأجل غير مسمى.

وكان نائل البالغ من العمر 17 عاما يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه شرطيان بعد تجاوزه نقطة تفتيش، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه، كما أظهر مقطع فيديو متداول.

فتح تحقيق

وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة، واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه “صادم جدا”.

وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للإعلام المحلي إنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، “لكن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة.” واتهمت الأسرة الشرطة بــ” الكذب” لأنها زعمت في البداية أن السيارة حاولت دهس أفراد الشرطة.