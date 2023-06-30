ما حكم طواف الوداع.. وماذا يجب فعله قبل مغادرة مكة؟

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طواف الوداع واجب قبل مغادرة مكة، حيث قال صلى الله عليه وسلم :” لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت”.

طواف الوداع:

من جانبها نشرت وزارة الحج العمرة عدة إرشادات قبل مغادرة مكة وأثناء طواف الوداع ومنها:

1-التزام جدول التفويج المرسوم للمجموعة.

2- التريث وعدم مزاحمة الآخرين ومدافعتهم.

3- الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر الاستلام.

4- التزام إرشادات العاملين ورجال الأمن.

الحجاج المنتعجلون:

واليوم توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى 🙁 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ).

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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