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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق رد فعل إنساني للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أثناء رمي الجمرات.

حماية الطفلة

وأظهر المقطع قيام الأمير بمحاولة حماية طفلة مصرية يحملها والدها على كتفيه خوفًا عليها من إصابتها بالجمرات التي يلقيها الحجاج، في مشهد إنساني نال إشادة الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الأمير سلطان وهو يضع يده أمام رأس الطفلة خوفاً عليها من الإصابة بالحصى المتطاير أثناء رمي الجمرات.

ثاني أيام التشريق

رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته ، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

أداء طواف الوداع:

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى 🙁 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ).

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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