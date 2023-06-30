توجيه مهم من الغذاء والدواء لحفظ وتخزين اللحوم

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح مهمة لحفظ وتخزين اللحوم للحفاظ على سلامتها كالتالي:

حفظ وتقطيع اللحوم

– وضعها في أكياس مخصصة لحفظ اللحوم

– عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعة

– التأكد من درجة حرارة الثلاجة

– تقطيعها لقطع صغيرة

– في حال تخزينها في الفريزر يُنصح بتركها مبردة في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات

– وضعها بأوعية محكمة الإغلاق

طريقة تقطيع اللحوم:

– تقطيع اللحوم بصورة عرضية (بالعرض)، حتى يتم التخلص من النسيج الطويل، لضمان تسوية أسرع للحوم، كما تضمن عدم فقدانها عناصرها الغذائية.

– تترك اللحوم بعد إتمام عملية الذبح لفترة حتى تهدأ، ثم نقوم بعملية التقطيع، فهذه الطريقة تضمن التخلص من الدماء الناتجة عن الذبح، وما يسهم في تنظيف اللحوم سريعا قبل التسوية.

– يُنصح باستخدام سكين حاد أثناء تقطيع اللحوم، حتى لا تفقد عناصرها الغذائية نتيجة استخدام سكين بارد.

كما أن السكين الحاد يحافظ على طعم اللحوم بعد التسوية ولا يغير منها، ويسرع عملية التسوية.

– استخدام أسطح خشبية أثناء عملية التقطيع لضمان ثباتها، وتجنب التعرض لإصابة.

– عند تجهيز لحوم الشواء يفضل الإبقاء على قطع الدهون الملازمة لنسيج اللحم، لكونها تعمل على عدم جفاف وتيبس اللحوم خلال تعرضها للنيران، كما أنها تمنحها طعما مميزا.

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تشميع اللحوم وضمان سلامتها

ويوضح الخبراء، أن اللحوم من الأغذية سريعة التلف، لذلك يجب التعامل معها بحرص أثناء التداول والتخزين وحتى الطهي.

– بعد عملية الذبح مباشرة تكون درجة حرارة اللحوم بنفس درجة حرارة جسم حيوان الأضحية، لذلك يجب تهوية اللحمة بوضعها على صوان كبيرة في مكان نظيف وجيد التهوية وفردها بشكل جيد، وتسمى الخطوة بـ “التشميع”.

– مرحلة التشميع تعتبر خطوة مهمة جدًا يحدث خلالها عملية التيبس الرمي للحوم، وهي ببساطة عبارة عن زيادة الوسط الحامضي للحوم، بحيث يعمل كمادة حافظة لمنع التكاثر البكتيري، بالإضافة إلى تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها المذاق الطيب، وتستغرق هذه الفترة من 3 – 5 ساعات.

– بعد ذلك يتم حفظ اللحوم على أرفف الثلاجة لتمام عملية التشميع لمدة 2-3 ساعات ثم يتم تقطيع اللحوم لقطع متوسطة الحجم وحفظها داخل الأكياس الشفافة المخصصة للحفظ بالفريزر.

– يفضل ألا تتعدى كمية اللحوم المعبأة الكيلو جرام للكيس الواحد ويجب تفريغ الكيس من الهواء لتجنب حروق التجميد.

– يفضل ترك فواصل ولو صغيرة بين أكياس اللحوم في الفريزر، ونتجنب تماما تكديس الأكياس بكميات كبيرة فوق بعضها البعض حتى يكون هناك فرصة لوصول التبريد بشكل جيد لجميع الأكياس.

– يفضل وضع اللحوم ذات المحتوى الدهني العالي على السطح حتى يصلها الهواء البارد بشكل أفضل وبالتالي يتم تجميدها أسرع، لأن الدهون بشكل عام سريعة الفساد والتلف عن اللحوم، وإنه لا يفضل تماما غسيل اللحوم قبل حفظها سواء بالتبريد أو التجميد.

– يُنصح عدم تخزين اللحوم داخل الفريزر لفترات طويلة والتسريع في استهلاكها تجنبًا لفقد قيمتها الغذائية.

– يجب التأكد جيدا من كفاءة تبريد الثلاجة والفريزر.

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