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بعد حرق نسخة من المصحف الشريف.. رسالة مفاجئة من رئيس وزراء السويد للمسلمين
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بعد حرق نسخة من المصحف الشريف.. رسالة مفاجئة من رئيس وزراء السويد للمسلمين

بعد حرق نسخة من المصحف الشريف.. رسالة مفاجئة من رئيس وزراء السويد للمسلمين

بعد حرق نسخة من المصحف الشريف.. رسالة مفاجئة من رئيس وزراء السويد للمسلمين
٠٣:٣٨:١٠ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق له بعد واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف وإهانة القرآن الكريم، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إنه لا توجد دواع لإهانة الآخرين.

 

التزام الهدوء

كما دعا “كريسترسون”، المسلمين إلى التزام الهدوء بعد مهاجمة سفارة بلاده في العراق احتجاجا على حرق القرآن في ستوكهولم.

ونقلت صحيفة “افتونبلاديت” عن كريسترسون قوله: “أعتقد أيضا أننا يجب أن نكون أكثر هدوءا في السويد. هذا وضع في غاية الجدية من حيث السياسة الأمنية، ولا داعي لإهانة الآخرين”.

غير مناسب

ويشار إلى أن سلطات السويد سمحت بتنظيم فعالية احتجاجية مع حرق المصحف وذلك بالقرب من المسجد الرئيسي في ستوكهولم في 28 يونيو – أول أيام عيد الأضحى.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن قرار الشرطة بالسماح بالفعالية، “قانوني لكنه غير مناسب”.

وفي نفس اليوم تم تنفيذ الفعالية: مزق رجل صفحات من القرآن ، ومسح بها حذائه ، ثم وضع لحم الخنزير المقدد في الكتاب وأشعل فيه النار.

ووفقا لوسائل الإعلام، وقف حوالي 200 شخص يراقبون ما يجري، بعضهم هتف “الله أكبر!” باللغة العربية احتجاجا على ذلك، اعتقلت الشرطة أحدهم بعد محاولته رمي حجر على “الناشط”.

اقتحام السفارة في بغداد

ويوم أمس الخميس، توجه العشرات إلى السفارة السويدية في بغداد ، للاحتجاج على حرق المصحف الشريف ، وتمكن بعضهم من تسلق السياج العالي المحيط بالبعثة الدبلوماسية والتسلل إلى الداخل.

ووفقا لصحيفة “افتونبلاديت” أشار كريسترسون إلى أنه من غير المقبول بتاتا دخول المحتجين إلى مبنى السفارة في بغداد.

ترحيل العراقي

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف يوم الخميس، إن السلطات العراقية تطالب الحكومة السويدية بترحيل المهاجر العراقي المتورط في حرق نسخة من القرآن وتسليمه للسلطات العراقية لمحاكمته.

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الكلمات الدلالية:
السويد القرآن الكريم المصحف الشريف رئيس وزراء السويد

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