حملت الآباء والأمهات.. الكراسي المتحركة تصنع لوحة إيمانية في رحلة الحج الكبرى

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حملت المقاعد المتحركة في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، أرواحا محلقة جاءت من بعيد بقلوب إيمانية صادقة لتأدية مناسك الحج لهذا العام.

الكراسي المتحركة في الحج

وفي المشاعر المقدسة قلوب نقية تمر كالضوء على المقاعد العابرة رغم التعب والصخب تضيء ابتسامتها على شكل غيمة تطل من السماء.

وعبر ضيوف الرحمن على الكراسي المتحركة عن فرحتهم بأداء المناسك والخدمات التي قدمتها المملكة.

ومن أهم تلك الخدمات، الكراسي والعربات الكهربائية التي حملت الآباء والأمهات في مشهد يفيض عذوبة، وصنعت لوحة إيمانية وقودها رحلة الحج الكبرى.

رمي الجمرات الثلاث

ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته ، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

أداء طواف الوداع:

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون }.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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