الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حملت الآباء والأمهات.. الكراسي المتحركة تصنع لوحة إيمانية في رحلة الحج الكبرى
كيف احتضن المسجد الحرام مليوني حاج؟ (فيديو)
فرنسا تحترق تنديدًا بمقتل الصبي الجزائري “نائل” (فيديو)
الحج والعمرة: 4 تعليمات لسلامة الحجيج بعد التحلل من الإحرام
وثائق تكشف مفاجأة.. نائب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا عضوًا سريًا في فاغنر
خطيب المسجد النبوي يوصي بتخصيص وقت لحفظ القرآن وطلب العلم وقراءة سيرة النبي ﷺ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حملت الآباء والأمهات.. الكراسي المتحركة تصنع لوحة إيمانية في رحلة الحج الكبرى

حملت الآباء والأمهات.. الكراسي المتحركة تصنع لوحة إيمانية في رحلة الحج الكبرى

حملت الآباء والأمهات.. الكراسي المتحركة تصنع لوحة إيمانية في رحلة الحج الكبرى
٠٣:٢١:٣١ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حملت المقاعد المتحركة في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، أرواحا محلقة جاءت من بعيد بقلوب إيمانية صادقة لتأدية مناسك الحج لهذا العام.

الكراسي المتحركة في الحج

وفي المشاعر المقدسة قلوب نقية تمر كالضوء على المقاعد العابرة رغم التعب والصخب تضيء ابتسامتها على شكل غيمة تطل من السماء.

وعبر ضيوف الرحمن على الكراسي المتحركة عن فرحتهم بأداء المناسك والخدمات التي قدمتها المملكة.

ومن أهم تلك الخدمات، الكراسي والعربات الكهربائية التي حملت الآباء والأمهات في مشهد يفيض عذوبة، وصنعت لوحة إيمانية وقودها رحلة الحج الكبرى.

رمي الجمرات الثلاث

ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته ، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

أداء طواف الوداع:

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون }.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

اقرأ أيضا:

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق.. والمتعجلون يتجهون لأداء طواف الوداع

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج الكراسي المتحركة رحلة الحج الكبرى موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. وزير الصناعة تم توفير 26 ألف وظيفة بنسبة توطين وصلت 55%

عاجل.. وزير الصناعة تم توفير 26 ألف وظيفة بنسبة توطين وصلت 55%

٠٤:١٠ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
صباح اليوم.. شاهد الأجواء الماطرة في مشعر عرفات شرق مكة

صباح اليوم.. شاهد الأجواء الماطرة في مشعر عرفات شرق مكة

٠٧:٥٨ ص، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
ألمانيا تحذر تركيا مِن «هجمات محتملة» على قطارات وحافلات إسطنبول

ألمانيا تحذر تركيا مِن «هجمات محتملة» على قطارات وحافلات إسطنبول

٠٤:٤٢ م، الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠١٥
بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين

بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين

٠٧:٥٢ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *