الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الحج والعمرة: 4 تعليمات لسلامة الحجيج بعد التحلل من الإحرام
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الحج والعمرة: 4 تعليمات لسلامة الحجيج بعد التحلل من الإحرام

الحج والعمرة: 4 تعليمات لسلامة الحجيج بعد التحلل من الإحرام

الحج والعمرة: 4 تعليمات لسلامة الحجيج بعد التحلل من الإحرام
٠٢:٤٠:٤٥ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوصت وزارة الحج والعمرة ببعض التعليمات لسلامة الحجاج وضيوف الرحمن بعد التحلل من الإحرام كالتالي:

تعليمات لسلامة الحجيج

– تجنب الوقوف طويلا في صفوف الانتظار

– الإكثار من شرب الماء

– تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

– استخدام المظلة الشمسية

رمي الجمرات الثلاث

ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته ، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

أداء طواف الوداع:

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون }.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق.. والمتعجلون يتجهون لأداء طواف الوداع

الكلمات الدلالية:
الحج الحجيج سلامة الحجيج ضيوف الرحمن وزارة الحج والعمرة

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