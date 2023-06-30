وثائق تكشف مفاجأة.. نائب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا عضوًا سريًا في فاغنر

تواصل- فريق التحرير:

نشرت شبكة “سي إن إن” وثائق حصرية كشفت مفاجأة مدوية، إذ أكدت أن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين، كان عضواً سرياً ومن كبار الشخصيات في مجموعة “فاغنر”.

عضو في فاغنر

وأظهرت وثائق الشبكة الأمريكية أن سوروفيكين لديه رقم تسجيل شخصي لدى فاغنر، مؤكدة أنه تم إدراجه مع ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الروس، كأعضاء مهمين في فاغنر.

وكشفت أن الغموض لايزال يكتنف مصير سوروفيكين، الملقب بـ«هرمجدون»، في الوقت الذي رفض فيه الكرملين الرد على الأسئلة حول مصيره.

ولم يجر الإعلان عن وضع أو مكان الجنرال الروسي منذ إحباط تمرد عسكري لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

اعتقال سوروفيكين

يذكر أن مصادر في وزارة الدفاع الروسية أفادت باعتقال الجنرال سيرغي سوروفيكين، بتهمة الخيانة العظمى لتورطه مع مجموعة فاغنر، وفقاً لما أوردته صحيفة «موسكو تايمز» الروسية، إلا أن مساعده نفى تلك الأنباء.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت في تقرير نشرته (الثلاثاء) الماضي أنّه كان لسوروفيكين علم مسبق بخطط قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، للتمرّد.

ونقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الجنرال الروسي كان متعاطفاً مع تمرد فاغنر ولكن من غير الواضح إن كان قد شارك في دعمه بأي شكل.

اقرأ أيضا

بايدن يتبرأ من “تمرد” فاغنر على بوتين: ليس لنا يد