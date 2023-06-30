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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق.. والمتعجلون يتجهون لأداء طواف الوداع
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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق.. والمتعجلون يتجهون لأداء طواف الوداع

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق.. والمتعجلون يتجهون لأداء طواف الوداع

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق.. والمتعجلون يتجهون لأداء طواف الوداع
٠٢:٠٠:٣٠ م، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته ، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

أداء طواف الوداع:

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى 🙁 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ).
واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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الكلمات الدلالية:
المتعجلون المسجد الحرام بيت الله الحرام ثاني أيام التشريق حجاج رمي الجمرات طواف الوداع

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