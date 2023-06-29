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في عيد الأضحى.. القيلولة تعزز صحة الدماغ
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في عيد الأضحى.. القيلولة تعزز صحة الدماغ

في عيد الأضحى.. القيلولة تعزز صحة الدماغ

في عيد الأضحى.. القيلولة تعزز صحة الدماغ
٠١:٤١:٠٦ ص، الجمعة، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن فوائد مهمة للقيلولة لاسيما على صحة الدماغ، مؤكدة أهمية عدم نسيان أخذ قسط من القيلولة في العيد والإجازات.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين لديهم ميول وراثية لأخذ قيلولة لديهم حجم دماغ أكبر من غيرهم، وأن أدمغتهم تظهر شيخوخة أقل مقارنة بغيرهم.

الدراسة أجريت بالتعاون بين باحثين في جامعة كوليدج لندن، وجامعة الجمهورية في أوروغواي، ومعهد برود في ماساتشوستس.

تحليل بيانات آلاف الأشخاص

وخلال الدراسة، حلل الباحثون بيانات 378 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، متوسط أعمارهم 57 عاماً، وفق “مديكال نيوز توداي”.

ومن بين المشاركين، سلط الباحثون الضوء على أفراد لديهم 92 متغيراً جينياً له صلة بنوم القيلولة. وتم تقييم حجم الدماغ، ومنطقة الحُصين، والذاكرة البصرية، ورد الفعل لمن لديهم هذه السمات الوراثية.

القيلولة وزيادة حجم الدماغ

وكشفت نتائج الدراسة، أن الذين لديهم هذه السمات الجينية كانوا أكثر عرضة لزيادة حجم الدماغ، ويرتبط فقدان حجم الدماغ أو ضمور خلايا المخ بالشيخوخة، بينما يعتبر حجم الدماغ الأكبر علامة على الصحة والحيوية.

ولم توضح الدراسة سبب العلاقة السببية بين القيلولة وصحة الدماغ، فلا تزال العلاقة غير واضحة، لكن النتائج تقدم زاوية استكشاف جديدة.

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الكلمات الدلالية:
القيلولة تأثير القيلولة على الدماغ دراسة صحة الدماغ

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