حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على الباحة (فيديو)

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية على أحياء منطقة الباحة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

وأظهر مقطع فيديو وثقته عدسة علي الزهراني، ونشره حساب “طقس الغربية”، هطول أمطار على الباحة، مساء الخميس.

ووثق مقطع فيديو آخر، بعدسة عمر الزهراني هطول أمطار على مركز القرن شمال الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة كذلك على أجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

رياح نشطة مثيرة للأتربة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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